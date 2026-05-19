Алибегов: Ще изхраним "Евровизия"

Ресторантьорският и хотелиерският бранш у нас е напълно подготвен да поеме мащабната задача по изхранването и обслужването на хилядите гости, които ще пристигнат в България за домакинството на песенния конкурс "Евровизия" през 2027 година. Това стана ясно от позиция на председателя на Асоциацията на заведенията Ричард Алибегов, изразена пред Радио "Фокус".

Изявлението идва на фона на категоричния триумф на певицата Дара, който дава право на страната ни да организира следващото издание на престижния музикален форум.

Представителите на туристическия сектор вече са изпратили официално благодарствено писмо до родната изпълнителка, оценявайки нейния успех като безпрецедентен маркетингов тласък за държавата.

"Такава реклама не може да бъде платена. Това, което тя направи за България и за туризма у нас, е изключително" – категоричен е Алибегов в ефира на медията.

Според него дългосрочните дивиденти от подобно домакинство далеч надхвърлят моментните финансови постъпления по време на самите концертни вечери.

"Не можем да изчислим ефекта, който „Евровизия“ ще има върху България след една, две или пет години. Това е реклама, чиито позитиви ще се усещат дълго време" – допълва председателят на Асоциацията на заведенията.

Въпреки готовността на частния сектор да покаже най-доброто си лице, Алибегов отправя ясно послание към централната власт, че организацията на събитие от такъв ранг не търпи компромиси с финансирането.

"Каквото и да струва това на държавата, то трябва да се случи и да се случи по най-добрия начин, защото едва ли ще имаме друг шанс да представим България във всичките ѝ аспекти" – подчертава той, определяйки конкурса като най-голямата възможна сцена за презентиране на страната ни пред света.

Заведенията и хотелите заявяват амбиция да не чакат пасивно държавната машина, а да работят проактивно, за да гарантират, че чуждестранните туристи ще поискат да се върнат отново. Надеждите на бранша са огромният човекопоток да не остане концентриран единствено в столицата, а гостите да бъдат насочени и към други исторически и културни центрове като Пловдив и Велико Търново.

За да бъде домакинството успешно обаче, Алибегов настоява за незабавна и безкомпромисна координация между ключовите ведомства – Министерството на икономиката, Министерството на културата, Министерството на туризма и Столична община.

