Алибегов: Всички глоби, наложени от НАП, ще бъдат обжалвани, и повечето от тях ще паднат

Редактор: Недко Петров

Ние още още в началото заедно се работодателските организации се обявихме против закона за еврото, защото в условия на пазарна икономика да налага някой коя фирма с колко ще повишава дадени стоки, е меко казано абсурдно и се връщаме много години назад. Клиентът е този, който по принцип винаги винаги регулира пазара. Когато вие ходите в даден фризьорски салон и цените изведнъж скочат много, вие ще потърсите друг. Когато ходите в заведение, в което цените скачат много, ще потърсите друго. Това е също и с дрехи, и с коли.

Това заяви Ричард Алибегов.

Според предприемачът изборът е огромен в момента и бизнесът се състезава за конкурентноспособност, така че някой умишлено прави това нещо, без да има защо.

Една една цена се образува от обективни фактори. Ако ви е вдигнат наема, ако е вдигнат тока, ако е вдигната минималната работна заплата, вие не може да очаквате от човека да поддържа същата цени и нива. Обаче това ще бъде решено от един служител в НАП. Затова ви казвам, че ако има някаква разлика с цената, било то 5 или 10 цента, вие трябва да занесете три папки с документи, които да докажат какво се е случило и е довело до това, добави ресторантьорът.

В случая с фризьорските салони, повечето фризьорски салони са еднолични дружества, и собственикът сам се осигурява, и внася тези пари като осигуровки. Той е оценил своя труд на толкова пари, но дали ползва същите препарати. И щом е вдигнал с 290% цената, той трябва да предложи на клиентите си някаква по-добра услуга. Когато вдигаш нещо, клиентът очаква нещо по-добро, ако той е сменил препарата и ако е въвел някакви иновации. Всичко се решава от един служител в НАП, който накрая казва „прав сте или не сте прав“, и глоба. Да, всички актове ще бъдат обжалвани. Говорихме с юристи, и по начина, по който НАП тълкува закона, и по който е написал закона за еврото, защото той писан на коляно в два 12 без пет без никакви обсъждания, най-вероятно по-голяма част от актовете ще паднат, каза още в „Пресечна точка“ Ричард Алибегов.

