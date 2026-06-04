Алибегов: Заплатите в ресторантьорството в България са по-високи от тези в Гърция и Испания

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Разходите ни се вдигат ежедневно. Заплатите в ресторантьорството и хотелиерството в България са по-високи от тези в Гърция и Испания. Това се дължи на факта, че няма хора за работа, а не, защото имаме по-високи приходи. Принудени сме да плащаме високи заплати, за остават хората да работят.

Това каза в предаването "Денят на живо" Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията (БАЗ), пише факти.бг.

"90% от нас предпочитат да работят с българи, а не с хора от трети страни. Проблемът е, че хората не искат да работят в този сектор и това не се дължи на заплати или осигуровки. Няма нищо вярно в приказките, че при нас заплатите са лоши или осигуряваме на 4 часа. Това са отживелици. Младите хора не желаят да работят физически труд, а в ресторантьорството и хотелиерството е точно физически труд. Нямам никакви очаквания. В последните 2-3 години какво се говореше в предизборната кампания нямаше нищо общо с реалността. Последните 2-3 години бяхме излъгани много пъти. Сега също в предизборната кампания се говореха всякакви неща и сега нищо. Браншът няма никакви очаквания", категоричен бе той.

"При нас има едно разделение, защото не може хотелиерския сектор да е със ставка 9%, а ние ресторантите да сме с 20%. Няма логика един и същ бранш да е на две ставки. Ние трябва да вдигаме цените и оборотът се вдига, но и разходите ни се вдигат. Чух да се казва, че от 2019 година цените в ресторантите са се вдигнали със 100%. Така е, но токът се вдигна с 300% за същия период. Заплатите също се вдигнаха с 300%, водата, наеми, всичко се вдигна с над 100%. Няма как при нас от година за година да се вдигат цените със 100% и да станат двойни, защото хората няма да ги платят. Имам усещането, че в другите сфери един лев стана евро. Преди, когато извикаш майстор да поправи нещо вкъщи, му се даваха 80-100 лева, а сега се дават 80-100 евро, но от НАП проверяват всеки ден ресторанти и кафенета дали не са вдигнали цените", завърши Ричард Алибегов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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