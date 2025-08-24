Алибегов разкри причината за солените цени по родните плажове

Кадър бТВ

Стана ясно защо плащаме високи цени за храна и питиета в ресторанти и на плажове.

Цените по градските басейни минаха тези в луксозни ресторанти и както е при тях, не можеш да си донесеш от вкъщи.



Има и по-скъпи варианти от по-луксозните марки, които са по 8-9 лева за бутилка от 500 мл. На повечето места има указателни табели, че е абсолютно забранено внасянето на храни и напитки отвън. И понеже има хора, които не спазват забраната, вече проверяват чантите с хавлиите на входа, както ни проверяват на летището.



Разбира се, таксата за ползване на съоръжението също не е малка и е от 45 до 50 лева за ден на човек.



Ходенето на плаж през уикенда обаче излиза доста скъпо удоволствие, дори по-скъпо от това да отидеш на плажното капанче на морето. По брега порция сафрид е около 15-18 лева.



За сравнение на басейн в село Вакарел за хрупкавата пържена риба трябва да приготвите 23,50 лева. Толкова струва и 300 г гаврос. Салатите са на същата цена, като има "Цезар“ и гръцка. От алкохолните напитки най-тънко върви узо по 7 лева за 50 грама, а най-солено е отлежало уиски по 18 лева за 50 грама.



В Казичене пък са направили истински плаж с пясък. Там водата е от 5 до 9 лева за бутилка, а газираното безалкохолно струва 6 лева за 330 мл. Най-евтиният коктейл струва 16 лева, а най-скъпия – 27 лева за напитка с бял и тъмен ром, както и натурални сокове от ананас и манго. За порция хрупкави пилешки филенца трябва да приготвите 19 лева, а чипсът от картофи струва 12 лева за 200 грама.



Малки и големи се наслаждават на плуването в общинския минерален басейн в град Якоруда. Този плаж е един от малкото останали, които са общинска собственост, а не са преминали в ръцете на частен инвеститор. Обектът предлага отлични условия на прилични цени за тези, които търсят прохлада в летните месеци и жеги.



Не са малко и гостите на града, които идват тук през лятото специално заради минералния плаж. Цената на пропуска е само 5 лева, допълнително се заплащат по два лева за чадър и шезлонг. Няма и забрана за носене на храна и напитки.



Не е така обаче в другите два големи комплекса в Пиринско. Минералният плаж в парка на град Симитли е предпочитано място за релакс, тен и плуване, разполага с 5 басейна с обща водна площ от 2000 кв. метра.



Но с храната посетителите стигат само до входа. Вътре има барче, което предлага и храна, и напитки, цените са нормални, няма завишение по 2-3 пъти над тези навън. Модерният аквапарк е харесван от хора от целия регион, но най-вече от благоевградчани, които нямат плаж.



Там аквапаркът от години е занемарен и само частен инвеститор може да върне на картата тази придобивка за жителите на Благоевград. От понеделник до петък входната цена е 15 лв., а в събота и в неделя – 20 лв. За деца до 10-годишна възраст входът за басейна е безплатен. Деца до 14 години не се допускат без придружител. На минералния плаж в курорта Добринище също не се разрешава внасянето на хранителни продукти.



Специална забрана за внасянето на храна отвън при посещение на откритите плувни басейни в Русе няма. Служители все пак споделиха, че не е желателно да се идва с пълни торби с храни и напитки.



"Зависи и какво се внася. Аз не мога да гледам в чантите на майките дали са донесли нещо за ядене на децата си. Тук всичко може да се купи – има и храна, има и разхладителни напитки“, сподели служител.



След като вече няколко години продължава строителството на плувния комплекс в Парка на младежта, в Русе остават няколко открити басейна, където може да се отиде.



В спортния комплекс "Дунав“ в квартал "Здравец“ сега таксата за деца за едно посещение е 10 лева, а за възрастни – 15 лева. Децата под 5-годишна възраст влизат безплатно. В плувния комплекс "Олимп“ цената за деца и възрастни е една и съща – 14 лева, а ако се ползва шезлонг – 17 лева. Открит басейна има и в мотел "Рай“.



За да се въведат морални норми и да не ставаме свидетели на високи цени, трябва да има политика от държавата.



Това коментира Ричард Алибегов от Българската асоциация на заведенията пред "Телеграф“.



Цените са по-високи по плажовете у нас, защото сезонът е много кратък. Има много малко време за възстановяване на инвестициите, които са направени. В Гърция сезонът е 6-7 месеца, а в България е 2 месеца. Това важи и за басейните, и трябва да възстановите част от инвестициите, да се платят заплати.



Ако искате да направите заведение в Гърция на плажа или в България, разходите са горе-долу едни и същи, а и заплатите вече са еднакви. Но в Гърция времето за възстановяване на инвестицията е 7 месеца, а у нас 2 месеца.



Вина за този кратък сезон отново има държавата. Защото трябва да се инвестира в реклама, да привлечем повече туристи, но искаме всички тези, които се занимават с туризъм, да работят от 1 май, а не както е сега - всеки да започва работа, когато реши.



Тенденцията по морето при заведенията вече е да се отваря последният уикенд на юни, а гърците отварят на 20 април. Трябва да има политика за всеки, който иска да работи в туризма, да е задължен да отваря на 1 май и да работи до 31 октомври, а държавата да направи всичко възможно да привлече туристи в този диапазон, пише plovdiv24.bg.

