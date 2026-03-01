реклама

Алиреза Арафи е определен за временен върховен лидер на Иран

01.03.2026 / 14:41 2

Кадър Youtube

Алиреза Арафи беше назначен като един от членовете юристи във Върховния съвет за временно управление на Иран, докато Съветът на пазителите избере нов върховен лидер на Ислямската република след смъртта на аятолах Али Хаменей, съобщи Иранската студентска новинарска агенция (ИСНА), цитирана от Ройтерс.

Алиреза Арафи е един от шестимата духовници в състава на Съвета на пазителите и ще бъде част от временния Върховен съвет заедно с иранския президент Масуд Пезешкиан и председателя на съдебната власт Голамхосейн Мохсени-Еджеи, посочва БНТ.

kris (преди 3 минути)
Рейтинг: 578176 | Одобрение: 110626
Били са убити около 40 топ личнности според Израел....Иран е бил ударен с повече от 250 Томахавки и новите американски дронове Лукас, удивително приличащи на Шахед за $10 млн, плюс 1200 бомби броени с израелските....Освен СНН и ФОКС е скочил за нелигимното нападение заповядано от Тръмп....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
robotron2000 (преди 16 минути)
Рейтинг: 56642 | Одобрение: 1637
аз какво ви казах! даже не отне и два дена да изберат поредният брадясал ислямски фанатик! само с бомби няма да стане тая работа. 

