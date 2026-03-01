Алиреза Арафи е определен за временен върховен лидер на Иран

Кадър Youtube

Алиреза Арафи беше назначен като един от членовете юристи във Върховния съвет за временно управление на Иран, докато Съветът на пазителите избере нов върховен лидер на Ислямската република след смъртта на аятолах Али Хаменей, съобщи Иранската студентска новинарска агенция (ИСНА), цитирана от Ройтерс.

Алиреза Арафи е един от шестимата духовници в състава на Съвета на пазителите и ще бъде част от временния Върховен съвет заедно с иранския президент Масуд Пезешкиан и председателя на съдебната власт Голамхосейн Мохсени-Еджеи, посочва БНТ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!