Алкохол скара шефа на ФБР с опозиционни депутати

Директорът на ФБР Каш Пател влезе в остра конфронтация с депутат от опозиционната на президента на САЩ Доналд Тръмп Демократическа партия по време на изслушване за бюджета вчера. Пател отхвърли като „недвусмислено и категорично неверни“ обвиненията, че прекомерно употребява алкохол на работното си място и понякога е неоткриваем за своя екип.

Напрегнатата размяна на реплики започна, след като сенатор Крис Ван Холън цитира скорошна статия в списание „The Atlantic“, която отправя сериозни критики към ръководството на Пател начело на водещата федерална правоприлагаща агенция, пише novini.bg.

„Няма да позволя името ми да бъде опетнявано с неоснователни обвинения и медийни лъжи“, заяви Пател на сенатор Ван Холън. Директорът на ФБР е завел дело за 250 милиона долара срещу „The Atlantic“ заради въпросната публикация.

По време на изслушването той се опита да отвърне на удара, като обвини сенатора, че е „пил маргарити за сметка на данъкоплатците“ по време на посещение в Салвадор миналата година.

„Единственият човек тук, който е пил през деня за сметка на данъкоплатците, сте вие“, каза Пател, на което Ван Холън отговори: „Директор Пател, моля ви. Това са сериозни обвинения срещу вас.“ На въпрос дали е готов да се подложи на тест за алкохолизъм, Пател отвърна: „Ще се съглася на всеки тест, на който и вие се съгласите.“

От „The Atlantic“ заявиха, че застават зад своята статия и ще се защитават решително срещу „неоснователния иск“. Сенатор Ван Холън определи твърденията на Пател за маргаритите като „доказуемо неверни“.

След спорната среща миналата година Ван Холън публично обвини правителството на Салвадор, че е представило погрешно естеството на срещата му с Килмар Абрего Гарсия, който е бил неправомерно депортиран в страната. Според сенатора салвадорските власти са организирали срещата до хотелски басейн и са я инсценирали с напитки, наподобяващи алкохол.

Острият диалог се състоя по време на годишното изслушване на сенатската подкомисия по бюджета. Директор Пател използва възможността, за да изтъкне, по думите му, големите постижения в борбата с престъпността, откакто е поел поста. Сенаторите от Републиканската партия похвалиха неговото ръководство.

От друга страна, демократите го разкритикуваха за пътувания, които съчетават служебни задължения с лична почивка, както и за масови уволнения на агенти, работили по разследвания срещу президента Доналд Тръмп.

Сенатор Крис Кунс от Делауеър директно попита Пател за пътуването му до Зимните олимпийски игри в Италия, където е бил заснет да празнува със златните медалисти от американския мъжки отбор по хокей на лед.

„Били сте на Олимпиадата в Милано. Колко струваше това пътуване и как то допринесе за изпълнението на вашата мисия като директор на ФБР?“, попита Кунс.

Пател отговори, че ФБР е отговаряло за сигурността на Игрите и заяви, че пътуването му до Италия е спомогнало за екстрадирането в САЩ на китайски киберпрестъпник, заловен от италианските власти.

