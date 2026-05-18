Ало измамници наеха "муле" чрез обява, взеха 7300 евро от жена в Брезник

Криминалисти от Районното управление в Брезник установиха мъж, използван като „муле“ при телефонна измама, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Жертва на телефонните измамници станала 90-годишна жителка на града. На 16 май тя била въведена в заблуждение, че дъщеря ѝ е пострадала и че е необходима голяма сума пари за операция и лечение. След продължителни разговори по домашен и мобилен телефон, както и настояване за пълна конфиденциалност, възрастната жена била убедена да събере сумата от 7300 евро, която предала на непознат за нея мъж.

След подадения сигнал в полицията, за по-малко от 24 часа униформените установили мъжа, получил и предал паричната сума на измамниците. Това е 69-годишен жител на Перник, който по негови данни бил открит чрез обява за работа.

От него е иззета сумата от 300 евро, получена като възнаграждение за доставянето на парите. В хода на разследването е установено, че разговорите с потърпевшата са водени чрез мобилен оператор извън България.

От полицията за пореден път призовават хората да не се доверяват на непознати и по никакъв повод да не предават пари на ръка.

Полицията съветва:

· Не предоставяйте пари или лични данни на непознати лица.

· При съмнение за инцидент с близък човек първо се свържете лично с него или с друг роднина.

· Не се доверявайте на телефонни обаждания, свързани със спешни операции, катастрофи или полицейски акции.

· Не допускайте непознати в дома си и не предавайте пари на куриери.

· По-младите хора трябва редовно да разговарят със своите възрастни родители, близки и съседи за различните схеми на телефонни измами, за да ги информират и предпазят от подобни престъпления. Навременният разговор и предупреждение могат да спасят спестяванията на възрастните хора.

· При съмнително обаждане незабавно сигнализирайте на телефон 112 или в най-близкото полицейско управление.

