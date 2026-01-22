"Ало" измамници оставиха възрастна жена без спестените ѝ 6 хиляди лева и над 3 хиляди евро

Пиксабей

89-годишна жена от Перник стана жертва на телефонна измама и загуби над 6000 лева и 3200 евро.

Измамата е извършена вчера между 15:00 и 17:00 ч. По телефона на възрастната жена се обадил мъж, който се представил за служител на МВР. Той ѝ обяснил, че в района е извършена крупна кражба и е необходимо съдействието ѝ, за да бъде предотвратен друг подобен обир.

Мнимият полицай убедил жената да събере всичките си налични пари, да ги постави в торба и да ги предаде на „служителка на МВР“. В продължение на близо два часа измамникът я държал на телефона, като не ѝ позволил да се свърже с близките си или с други хора.

Под влияние на заблудата 89-годишната жена събрала сумата от 6000 лева и около 3200 евро и ги предала на непозната жена, представяща се за полицейски служител.

По-късно, след като осъзнала какво се е случило, пострадалата изпаднала в шок и престанала да отговаря на телефонните обаждания на своите близки. Силно притеснени, те отишли до дома ѝ, но не успели да влязат заради заключена отвътре врата. Наложило се да потърсят помощ от ключар.

Сигнал в полицията бил подаден около 20:00 ч. Органите на реда са предприели действия за установяване на извършителите. По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата, предаде "Дарик".

От ОДМВР – Перник съветват как да не станем жертва на телефонни измами:

► Не вярвайте на спешни обаждания Измамниците често създават паника: „спешна операция“, „арест на близък“, „инцидент“, „извършен обир“. Това е класически трик.

► Никога не давайте пари или лични данни по телефона Полиция, лекари, банки и институции не искат пари, ПИН кодове или пароли по телефона.

► Прекъснете разговора и проверете Затворете телефона и се обадете лично на близкия човек или на официален номер на институцията.

► Не се доверявайте на непознати, представящи се за длъжностни лица Измамниците често се представят за полицаи, лекари, прокурори или банкови служители.

► Не изпълнявайте инструкции за „тайни операции“ Никой няма право да ви иска съдействие по „секретна акция“ или да оставяте пари на определено място.

► Говорете с възрастните си близки Възрастните хора са най-честа мишена. Обяснявайте им редовно как действат измамниците.

► Запомнете: натиск = измама Ако ви притискат да действате бързо и „без да казвате на никого“ — почти сигурно е измама.

► Сигнализирайте веднага При съмнение или опит за измама се обадете на 112 и съобщете номера и детайлите на разговора.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!