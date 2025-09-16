Alphabet стана четвъртата компания с капитализация над 3 трилиона долара

Кадър Фб, Austin McKinley

Акциите на Alphabet, компанията майка на Google, поскъпнаха с над 4% по време на вчерашната търговска сесия. В резултат на това пазарната капитализация на Alphabet достигна границата от 3 трилиона долара, предаде technews.bg.

Постижението превръща Alphabet в четвъртата компания в историята с пазарна капитализация от над 3 трилиона долара. В този клуб членуват още Nvidia, Microsoft и Apple, които прескочиха летвата от $3 трлн. по-рано.

Стойността на ценните книжа на Alphabet нараства от началото на месеца. Това беше улеснено от приключването на процеса по антитръстовото дело на Министерството на правосъдието на САЩ срещу Google, отбелязва CNBC.

Ищецът искаше да принуди гиганта в търсенето да продаде браузъра си Chrome, за да осигури по-високо ниво на конкуренция в индустрията за интернет търсене. Решението на съдията обаче не беше толкова сурово, благодарение на което Google успя да запази браузъра си.

На този фон акциите на компанията показаха рекорден ръст. Тази година стойността на ценните книжа на Alphabet се е увеличила с над 30%.

Така компанията успя да премине границата от 3 трилиона долара пазарна капитализация приблизително 20 години след като акциите на Google станаха публични и малко повече от 10 години след основаването на холдинговата компания Alphabet.

От 2019 г. насам главният изпълнителен директор на Alphabet Сундар Пичай е наследник на поста на съоснователя на интернет гиганта Лари Пейдж.

Наскоро Alphabet се сблъска със сериозна конкуренция в областта на изкуствения интелект, докато се опитва да се защити от атаки от страна на регулаторните органи в САЩ и Европа.

В крайна сметка, високата популярност на алгоритмите OpenAI и Perplexity помогна на Google да постигне благоприятно съдебно решение в скорошното антитръстово дело.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!