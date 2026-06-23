Алжирец опитва да хване окото на Илиан Илиев

Снимка Сайт на Черно море

Алжирският футболист Софиян Балул тренира с отбора на Черно море по време на летния лагер в Трявна. Той е роден в Нант, притежава френски паспорт и за последно е играл за Аарау, а преди това има два сезона в Райндорф Алтах. За Черно море привличането на флангови футболисти е приоритет след раздялата с Уеслен Жуниор, Жоао Педро, Фелипе Кардосо и Андреяс Калкан, пише Спортал.бг.

Варненският тим търси нови решения и в центъра на отбраната след напускането на Влатко Дробаров и Росен Стефанов. Затова бяха привлечени Венцислав Керчев и Лучано Скуадроне.

Редактор "Екип на Петел",

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