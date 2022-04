Амал Клуни пред ООН: Днес Украйна е кланица. Точно в сърцето на Европа

Кадър Туитър, Pamela Falk United Nations

Адвокатката в областта на правата на човека Амал Клуни призова страните в ООН да се съсредоточат върху международното правосъдие за военните престъпления в Украйна, съобщи Ройтерс, така че доказателствата за престъпленията да не стоят на съхранение - както е станало с жертвите на "Ислямска държава" (ИД) в Ирак и Сирия, пише БТА.

"Днес Украйна е кланица. Точно в сърцето на Европа", заяви Клуни по време на неформално заседание на Съвета за сигурност на ООН относно отговорността за случващото се в Украйна, организирана от Франция и Албания.

Клуни припомни гласуването в Съвета за сигурност през 2017 г. за одобряване на мярка, за която тя помогна да се лобира - създаването на екип на ООН, който да събира, запазва и съхранява доказателства за възможни международни престъпления, извършени от "Ислямска държава" в Ирак. Това се случи в същата година, когато на нея и съпруга ѝ, американския актьор Джордж Клуни, се родиха син и дъщеря.

"Децата ми вече са почти на 5 години и досега повечето от доказателствата, събрани от ООН, са на съхранение - защото няма международен съд, който да съди ИД", казва тя.

Международният наказателен съд (МНС), който се занимава с военни престъпления, престъпления срещу човечеството, геноцид и престъпления на агресия, няма юрисдикция, защото Ирак и Сирия не са членки.

Клуни е част от международна правна работна група, която съветва Украйна относно осигуряването на възмездие за украинските жертви в националните юрисдикции и работи с Международния наказателен съд в Хага.

Прокурорът на МНС Карим Хан започна разследване на случващото се в Украйна седмица след нахлуването на Русия на 24 февруари.

„Това е моментът, в който трябва да мобилизираме правото и да го изпратим в битката. Не на страната на Украйна срещу Руската федерация или на страната на Руската федерация срещу Украйна, а на страната на човечеството", заяви Хан.

Руският дипломат Сергей Леонидченко описа МНС като "политически инструмент". Той обвини САЩ и Великобритания в лицемерие, че подкрепят разследването на МНС в Украйна, след като правят "всичко възможно, за да защитят собствените си военни".

Москва описва инвазията си в Украйна на 24 февруари като "специална военна операция" и отрича да е насочена срещу цивилни граждани.

Службата на украинския главен прокурор Ирина Венедиктова заяви пред Ройтерс, че подготвя обвинения във военни престъпления срещу най-малко седем руски военни.

