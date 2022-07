снимка: Gage Skidmore, Уикипедия

Застрахователна компания отказа да й плати до 1 милион долара застраховка

Американската актриса Амбър Хърд е изправена пред нова съдебна битка, след като нейната застрахователна компания отказа да й плати до 1 милион долара застраховка, за да покрие разходите по процеса срещу бившия й съпруг, актьорът Джони Деп, предаде БГНЕС.

New York Marine and General Insurance Co. в петък заведе дело срещу актрисата във федералния съд, тъй като смята, че не трябва да й връща парите, защото действията й по делото на бившия й съпруг срещу нея произтичат от нейните действия. Деп получи обезщетение за клевета миналия месец.

През 2019 г. Деп поиска обезщетение от 50 милиона долара от бившата си съпруга заради нейната статия във Washington Post от 2018 г., в която тя твърди, че е била жертва на домашно насилие. Въпреки че не назовава Деп в текста, звездата от "Карибски пирати" твърди в съда, че е ясно, че той е обект на коментарите.

Миналия месец Деп получи над 10 милиона долара обезщетение за клевета след шестседмичен процес.

Застрахователната компания твърди, че е длъжна да плати само в случай, че застрахованият не е причинил щетата сам, цитирайки закона на Калифорния, че застрахователната компания „не носи отговорност за загуби, произтичащи от съзнателно действие на застрахования“.

