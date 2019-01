Американец избил семейството си, откраднал пари и ги превел на жена в България (Обзор)

Извършителят на жестокото престъпление е арестуван

29-годишен мъж от щата Флорида е арестуван в понеделник заради убийството на родителите и брат си. Той откраднал от семейството 200 000 долара, които прехвърлил на жена в България, с която се запознал в чат за онлайн връзки, съобщава БТА.

Бащата на Грант Амато - Чад Амато, на 59 години, майката Маргарет Амато, на 61 години, и братът Коуди, на 31 години, били открити мъртви в дома им в Чулуота във Флорида в петък. В трите месеца преди да убие близките си, той откраднал от тях крупната сума и прехвърлил парите на жена в България, с която общувал в еротичен сайт.

Пред разследващите Грант разказал, че родителите му научили за кражбата и му поставили ултиматум - да изкара 60-дневна програма за пристрастени към интернет и секса, или да напусне дома им. Мъжът бил за кратко в лечебно заведение във Форт Лаудърдейл, от което излязъл на 4 януари.

SULTAN CIR HOMICIDE UPDATE: Early this morning investigators obtained an arrest warrant for Grant Amato on three counts of first-degree premeditated murder. Amato has been taken into custody and is currently being booked into the JEPCF on a no bond status.

