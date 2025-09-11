Американска агенция започва разследване на чатботове с изкуствен интелект

Снимка: Пиксабей

Федералната търговска комисия на САЩ (FTC) обяви днес, че е поискала информация от седем компании, предоставящи чатботове с изкуствен интелект, насочени към потребителите. Сред тях са "Алфабет" (Alphabet), компанията майка на "Гугъл" (Google), "Мета" (Meta), "ОупънЕйАй" (OpenAI), както и "Инстаграм" (Instagram), "Снап" (Snap), "ЕксЕйАй" (xAI) и "Карактър.ЕйАй" (Character.AI), съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Регулаторът уточни, че търси данни за това как компаниите измерват, тестват и наблюдават възможните негативни ефекти от технологията, както и за начина, по който монетизират потребителското участие, обработват въведената информация и генерират отговори. ФТК се интересува и от това как се използват данните, получени от разговорите с чатботовете.

Компаниите не са отговорили незабавно на запитванията на Ройтерс за коментар.

През август агенцията съобщи, че вътрешен документ на "Мета" съдържа политики за поведението на чатботове на компанията, които позволяват те да "водят романтични или чувствено оцветени разговори с деца", да генерират невярна медицинска информация и да подпомагат потребители при аргументи, че чернокожите хора са "по-глупави" от белите.

