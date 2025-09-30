Американска банка е готова да предостави на България 8 млрд. долара за АЕЦ "Козлодуй“

Снимка: Булфото

Американска банка е готова да предостави на България 8 милиарда долара за строежа на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“, обяви министърът на енергетиката Жечо Станков.

"По време на двата разговора с банката стана ясно две неща - колко е полезно, че България ще се присъедини към еврозоната от 1 януари, от ключово значение за намаляване до 4 пъти таксите за разглеждане на документите, а от друга страна - изказаната готовност от политическия борд на банката е, че банката е готова да ни предостави 8 милиарда долара за проекта за 7-и и 8-и блок в Козлодуй. През тази година, която е изключително важна за присъединяването ни към еврозоната, българската държава през държавния бюджет повиши капитала на Българския енергиен холдинг с милиард и 500 милиона, като една немалка част от тази сума ще бъде насочена за вдигане на капитала и на АЕЦ "Козлодуй" за нови мощности", заяви той.

Все още не е ясно колко ще струва изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“, посочва БНР.

Избран е финансов консултант за проекта.

