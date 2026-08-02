Американска банка закри сметките на Trump Organization заради опасения от пране на пари
Кадър Ютуб
Американската банка Capital One поиска от федерален съд във Флорида да отхвърли дело, заведено от Trump Organization, като за първи път официално свърза закриването на сметките на компанията с опасения за пране на пари. В изявление от петък банката потвърди, че решението е взето след месеци на анализ от експерти, предаде Евроком.
Делото беше заведено от Trump Organization и Ерик Тръмп през март 2025 г. В него се твърди, че сметките са закрити заради „либералните“ убеждения на банката и опит за възползване от политическите настроения след нападението над Капитолия на 6 януари 2021 г.
В съдебните документи Capital One уточнява, че никога не е обвинявала компанията на президента на САЩ Доналд Тръмп в незаконна дейност. Въпреки това от банката заявяват, че „закриването е резултат от месеци анализ и внимателен преглед от екипа за борба с прането на пари“. Според тях установените модели на транзакции са сред дейностите, маркирани като рискови от федералните регулаторни насоки.
Плановете за закриване на над 300 сметки, свързани с Тръмп, датират от март 2021 г. Съдът в Маями вече е отхвърлил две предишни версии на иска, но е позволил на ищците да внесат нова, изменена жалба. От Capital One твърдят, че и тя страда от същите основни недостатъци.
През август 2025 г. президентът Тръмп подписа изпълнителна заповед срещу дискриминационното закриване на банкови сметки, след като консерватори обвиниха финансови институции в ограничаване на услуги за политическата десница. Междувременно бизнес интереси, свързани със семейство Тръмп, са обект и на други проверки. В края на юли албанската прокуратура започна разследване за имотна измама и пране на пари по проект на зетя на Тръмп, Джаред Къшнър.
Още през 2019 г., по време на първия си мандат, Тръмп съди Capital One и Deutsche Bank в опит да блокира предаването на финансови документи на Конгреса. Тогава се появи информация, че специалисти по борба с прането на пари в Deutsche Bank са сигнализирали за съмнителни транзакции, но ръководството е пренебрегнало предупрежденията – твърдения, които банката отрече.
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