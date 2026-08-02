Американска банка закри сметките на Trump Organization заради опасения от пране на пари

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Американската банка Capital One поиска от федерален съд във Флорида да отхвърли дело, заведено от Trump Organization, като за първи път официално свърза закриването на сметките на компанията с опасения за пране на пари. В изявление от петък банката потвърди, че решението е взето след месеци на анализ от експерти, предаде Евроком.

Делото беше заведено от Trump Organization и Ерик Тръмп през март 2025 г. В него се твърди, че сметките са закрити заради „либералните“ убеждения на банката и опит за възползване от политическите настроения след нападението над Капитолия на 6 януари 2021 г.

В съдебните документи Capital One уточнява, че никога не е обвинявала компанията на президента на САЩ Доналд Тръмп в незаконна дейност. Въпреки това от банката заявяват, че „закриването е резултат от месеци анализ и внимателен преглед от екипа за борба с прането на пари“. Според тях установените модели на транзакции са сред дейностите, маркирани като рискови от федералните регулаторни насоки.

Плановете за закриване на над 300 сметки, свързани с Тръмп, датират от март 2021 г. Съдът в Маями вече е отхвърлил две предишни версии на иска, но е позволил на ищците да внесат нова, изменена жалба. От Capital One твърдят, че и тя страда от същите основни недостатъци.

През август 2025 г. президентът Тръмп подписа изпълнителна заповед срещу дискриминационното закриване на банкови сметки, след като консерватори обвиниха финансови институции в ограничаване на услуги за политическата десница. Междувременно бизнес интереси, свързани със семейство Тръмп, са обект и на други проверки. В края на юли албанската прокуратура започна разследване за имотна измама и пране на пари по проект на зетя на Тръмп, Джаред Къшнър.

Още през 2019 г., по време на първия си мандат, Тръмп съди Capital One и Deutsche Bank в опит да блокира предаването на финансови документи на Конгреса. Тогава се появи информация, че специалисти по борба с прането на пари в Deutsche Bank са сигнализирали за съмнителни транзакции, но ръководството е пренебрегнало предупрежденията – твърдения, които банката отрече.

Редактор "Екип на Петел",

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