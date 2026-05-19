Американска компания вече е по-скъпа от целия БВП на Германия

Мащабът на Силициевата долина тотално засенчи Европа

Геополитическата и икономическа карта на света вече не се чертае само от държави, а от технологични бордови директори. В средата на май 2026 г. бяхме свидетели на исторически прецедент: американският технологичен гигант Nvidia достигна космическата пазарна капитализация от 5,7 трилиона долара, предаде БТВ.

С това си постижение компанията, чиито чипове захранват глобалния възход на изкуствения интелект (ИИ), официално изпревари прогнозирания от МВФ брутен вътрешен продукт (БВП) на Германия (5,45 трилиона долара) – третата по големина икономика в света, пише Euronews.

Само допреди няколко години Nvidia беше известна предимно в геймърските среди. Днес тя е най-ценната компания на планетата. След като през октомври 2025 г. стана първата корпорация в историята, преминала границата от 5 трилиона долара, днес тя продължава да чупи рекорди.

Nvidia е по-голяма от всяка една европейска икономика поотделно, включително Великобритания (4,26 трлн. долара), Франция (3,6 трлн. долара) и Италия (2,74 трлн. долара). Корпорацията буквално „изяжда“ цели региони. Пазарната ѝ капитализация е по-висока от комбинирания БВП на 19-те най-малки страни членки на Европейския съюз взети заедно (5,02 трлн. долара).

И това изглежда е само началото. Главният изпълнителен директор на компанията, Дженсън Хуанг, наскоро прогнозира, че ненаситното търсене на ИИ инфраструктура може да изстреля продажбите на Nvidia до 1 трилион долара годишно в рамките на следващите две години.

Феноменът не се изчерпва само с Nvidia. Цялата американска технологична петорка, която включва Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft и Amazon, напълно доминира пазара.

Горчивата истина за Стария континент е, че той просто няма играчи от подобен калибър. Най-високо класираната европейска компания в световния списък е холандският производител на литографско оборудване за чипове ASML, който заема скромното 21-во място с капитализация от 610,69 милиарда долара.

Другите европейски гордости като фармацевтичните гиганти Roche (335,1 млрд. долара) и AstraZeneca (286,84 млрд. долара) изглеждат като джуджета на фона на трилионните американски мастодонти.

Разбира се, икономистите бързат да сложат удивителна знак тук. БВП и пазарна капитализация измерват коренно различни величини.

БВП отразява реалната стойност на всички стоки и услуги, произведени от една държава в рамките на една година (настоящото представяне). Пазарната капитализация отразява цената на акциите и инвеститорските очаквания за бъдещите печалби и растеж (бъдещия потенциал).

Въпреки това, това сравнение е брутално точна илюстрация за посоката, в която се движи светът. Докато Европа остава заклещена в регулации, енергийни кризи и бавен растеж, американските технологични титани капитализират бъдещето на изкуствения интелект с безпрецедентна скорост. И ако тенденцията се запази, разликата между държавната хазна и корпоративния портфейл ще става все по-размита.

