Aмериканска правозащитна организация: Десетки са изгубили живота си при протестите в Иран

Кадър Х

Милиони ирански протестиращи изпълниха улиците в цялата страна на 12-ия ден от националните протести, като правозащитни организации съобщават, че досега са убити най-малко 42 души, включително пет непълнолетни, предава Iranintl.



42-мата документирани смъртни случаи включват 29 протестиращи, осем служители по сигурността и пет деца или юноши, показаха данни, публикувани в четвъртък от американската правозащитна организация HRANA.



''Съобщенията за много други ранени все още се проверяват на фона на ограничен достъп до полеви данни и медицински данни след пълното спиране на интернет'', съобщи HRANA.



Повече от 2277 души също са арестувани през 12-дневните протести, които започнаха заради икономически проблеми, но скоро прераснаха във бунтове срещу власта, според доклада.



"Само в четвъртък бяха регистрирани най-малко 60 нови ареста, с което общият брой на задържаните достигна над 2277, сред които най-малко 166 непълнолетни и 48 студенти, докато 45 принудителни телевизионни "признания“ бяха излъчени от държавните медии от началото на безредиците“, съобщава HRANA, цитирани от Фокус.



В доклада се посочва още широкомащабно стачно движение, особено в кюрдските и лурските райони, като се казва, че десетки градове в провинциите Кюрдистан, Западен Азербайджан, Керманшах и Илам са се присъединили към затварянето на пазари, наред с частични затваряния в Техеран и градове, включително Арак, Казвин, Занджан, Урмия, Исфахан и Шираз.



Групата съобщава за широкомащабно използване на сълзотворен газ и стрелба – включително въздушен огън – в няколко града като Биджар, Хорамабад, Бехбахан и части от Карадж, както и за прекъсвания на електрозахранването на някои места, които заедно са затруднили документирането и са допринесли за "информационна мъгла“ около истинския мащаб на жертвите.



Протестите в Иран започнаха на 28 декември заради обезценяването на националната валута. В отговор властите засилиха мерките за сигурност, включително използването на сълзотворен газ и въздушни пушки от полицията. Най-големите демонстрации се проведоха в Техеран, докато най-тежките сблъсъци бяха съобщени в западната и югозападната част на страната, в градовете Малекшах, Керманшах и Лордеган.



В началото на януари интернет услугата беше спряна в цялата страна, както и телефонните линии в някои райони. Смята се, че това е една от мерките на властите за борба с протестиращите.



По-рано иранските медии нарекоха протестиращите в Техеран "терористи“.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!