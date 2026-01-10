реклама

Американската агенция Human Rights Activists News Agency: 72 убити при протестите в Иран

10.01.2026 / 22:40 0

Кадър Х

С прекъсването на интернет връзката в Иран и прекъсването на телефонните линии, оценката на демонстрациите от чужбина става все по-трудна. Но според американската агенция Human Rights Activists News Agency броят на жертвите в протестите е нараснал до най-малко 72 убити и над 2300 задържани.

Други съобщения, макар и непотвърдени, посочват, че броят на жертвите е в стотици, позовавайки се на местни лекари в Иран, предава Фокус. 

Свидетел от западната част на Иран е заявил пред Reuters, че Ислямската революционна гвардия е разположена и открива огън в района, от който свидетелят говори.

По-рано вестник Telegraph съобщи, че върховният лидер аятолах Али Хаменей е поставил Ислямската революционна гвардия в най-висока степен на готовност.

