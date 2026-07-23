Американската армия нанеси удари по Иран за дванайста поредна нощ

Пиксабей

Американската армия съобщи, че за дванайста поредна нощ нанася удари по Иран, предаде Асошиейтед прес, като се позова на изявление на Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ).

Целта е „да се отслаби още повече капацитета на Иран да застрашава цивилни моряци и търговски кораби“ в региона, пише в изявлението, предаде БТА.

Американският президент Доналд Тръмп в сряда заплаши, че американската армия ще разрушава по един мост или електроцентрала всеки път, когато Иран удари кораб в Ормузкия проток.

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди, че страната му ще предприеме „мощен и решителен отговор“, ако тези заплахи бъдат осъществени.

Редактор "Екип на Петел",

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