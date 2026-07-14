Американската армия напуска Ирак до 30 септември

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Американската армия ще се изтегли напълно от Ирак до 30 септември. Това заяви иракският премиер Али аз Зайди по време на среща с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон, цитиран от ДПА.

"Е, ние не смятаме, че има нужда военните да бъдат там повече", каза Тръмп в Белия дом. Той добави, че САЩ са готови да помогнат, ако Ирак има нужда, но не вярва това да се наложи.

Тръмп и Аз Зайди потвърдиха предварително обявения график за дълго обсъжданото изтегляне, посочва bTV. Броят на американските войници вече е намален през последните месеци.

През януари американските войски напуснаха напълно ключовата база Айн ал Асад и предадоха контрола на иракските сили за сигурност, пише БТА.

Преди това около 2500 американски военнослужещи бяха разположени в страната според данни на САЩ. След изтеглянето от Айн ал Асад американски войски останаха в Ербил в кюрдския регион, в база близо до летището в Багдад и в правителствения район на столицата, известен като Зелената зона.

Правителството на Аз Зайди обвързва планираното изтегляне на САЩ с разоръжаването на милиции, които имат значително военно и политическо влияние в Ирак и са подкрепяни от Иран в различна степен.

Това разоръжаване трябва да бъде завършено до 30 септември - огромно предизвикателство, тъй като най-влиятелните милиции в страната го отхвърлят.

Въоръжените групировки няма да имат право да съществуват след тази дата, заяви Аз Зайди.

През 2014 г. САЩ създадоха международна коалиция в Ирак и съседна Сирия за борба с терористичната групировка "Ислямска държава". Операцията започна, след като милицията превзе големи територии там.

Редактор "Екип на Петел",

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