Американската армия отрича иранските твърдения за затваряне на Ормузкия проток

Кадър Youtube

Американската армия следи ситуацията след обявяването от страна на Иран, че Ормузкият проток е затворен отново заради продължаващите израелски удари в Ливан, предаде Франс прес, като се позова на американското Командване за Близкия изток.

Американските сили остават „бдителни“ относно прилагането на споразумението за прекратяване на огъня с Иран, се казва в изявление на Командването. Според него днес през протока за преминали 55 търговски кораба, посочва БТА.

Американските сили освен това отрекоха твърденията на Иран, че Ормузкият пролив е отново затворен и казаха, че той остава отворен и че те следят ситуацията, за да се уверят, че това ще продължи да е така.

„Иран не контролира Ормузкия проток“, заяви говорителят на американското Централно командване, отговарящо за операциите в Близкия изток, капитан Тим Хокинс. „Трафикът продължава през протока и американските сили наблюдават ситуацията, за да гарантират, че това ще остане така“, подчерта той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!