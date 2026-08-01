Американски Boeing C-17 Globemaster III прелетя ниско над Бургас

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Необичайната гледка стресна бургазлии

Огромен сив военнотранспортен самолет прелетя ниско над Бургас тази сутрин и се насочи за кацане към пистата на летището, привличайки погледите на стотици жители и туристи, пише Флагман.

Машината е идентифицирана като Boeing C-17 Globemaster III - един от най-разпознаваемите тежки транспортни самолети в света. Ниският полет над част от града е свързан със захода за кацане, но размерите, четирите реактивни двигателя и силният шум превърнаха появата му в необичайна гледка.

Към момента Министерството на отбраната и операторът на Летище Бургас не са обявили конкретната задача на самолета. Няма потвърждение откъде е пристигнал, какъв товар превозва и към коя военновъздушна сила принадлежи.

C-17 Globemaster III се използва основно за стратегически и тактически въздушен транспорт. Самолетът превозва военнослужещи, бронирана техника, хеликоптери, камиони, резервни части, медицинско оборудване и хуманитарни товари.

Авиационният гигант е дълъг 53 метра, а размахът на крилете му достига 51,75 метра. Максималният му товар е над 77 тона, а допустимото тегло при излитане надхвърля 265 тона.

Въпреки огромните размери C-17 е проектиран да работи и от сравнително къси или слабо оборудвани писти. Машината разполага със задна товарна рампа, през която на борда влизат тежки автомобили и бронирана техника.

Летище Бургас има 3200-метрова писта и приема едни от най-тежките типове самолети. През април 2026 г. приключи цялостната ѝ реконструкция, а инвестицията в проекта достигна 60 млн. евро. Обновени бяха и части от перона, предназначени за маневриране и престой на големи въздухоплавателни средства.

Редактор "Екип на Петел",

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