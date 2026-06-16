Американски бомбардировач се разби след излитане

Снимка: Pexels

Стратегически бомбардировач "Боинг Б-52 Стратофортрес" (Boeing B-52 Stratofortress) на Военновъздушните сили на САЩ се разби днес малко след излитането си от военновъздушната база "Едуардс" в щата Калифорния, съобщиха служители от базата, цитирани от Асошиейтед прес, пише БТА.

Спасителни екипи веднага пристигнаха на мястото на самолетната катастрофата, която е станала около 11:20 ч. сутринта местно време, съобщиха американските военни в Екс. Засега няма информация за жертви. Екипажът на бомбардировачите Б-52 по правило се състои от петима души.

Военновъздушната база "Едуардс" е разположена на 161 км северно от Лос Анджелис, посочва АП.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!