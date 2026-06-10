Американски дипломат е открит мъртъв в Мианмар

Снимка Пиксабей

Американски дипломат беше открит мъртъв в най-големия град в Мианмар, съобщават от Държавния департамент на САЩ.

Членове на дипломатическата общност в Янгон казаха, че тайландка е била задържана от полицията във връзка със случилото се, предаде БТА.

Американски служители в Тайланд и посолството на САЩ в Мианмар препратиха въпросите по случая към Държавния департамент, който потвърждава "смъртта на служител на американското правителство", назначен в посолството в Янгон, но не дава подробности.

"От уважение към личния живот на семейството и близките, в момента не разполагаме с допълнителна информация", заявиха от Държавния департамент в отговор по имейл на въпроси от АП.

Според трима души от дипломатическата общност в Мианмар, които говориха при условие за анонимност, мъжът е бил намерен мъртъв преди около две седмици в комплекс.

Комплексът, предлагащ дългосрочно наемане, е популярен сред дипломати, бизнесмени и други международни посетители и се намира на около 1,5 километра от американското посолство.

Те заявиха, че полицията разглежда случая като възможно убийство. Задържана е тайландка.

От министерството на външните работи на Тайланд заявиха, че е оказана консулска помощ на задържаната жена. Семейството ѝ е уведомено.

Мианмар е въвлечена в сблъсъци между военното правителство на страната, което през 2021 г. свали демократично избраната лидерка Аун Сан Су Чжи, и разнородна група от милиции, организирани от етническите малцинства и продемократичните сили в страната.

Властите обикновено предоставят малко информация на медиите, а дежурният офицер, който отговори на телефона в полицейското управление, отговарящо за района, в който се намира хотел "Сакура", отказа да коментира и затвори телефона на репортер от АП.

Редактор "Екип на Петел",

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