Американски хеликоптер аварира и кацна насред кръстовище в Букурещ.

Става дума за хеликоптер Black Hawk, участващ в тренировъчен полет за Деня на авиацията, съобщи агенция Agerpress, цитирана от „Фокус”.

Уточнява се, че движението е изцяло ограничено между площад „Шарл дьо Гол“ и Статуята на авиаторите и отчасти по „Калеа Доробанцилор“, а трафикът до Триумфалната арка е пренасочен в една посока.

Говорителят на Министерството на отбраната Константин Спину заяви, че по време на учебния полет в четвъртък, изпълняван от румънските и американските военновъздушни сили, хеликоптерът UH60 Black Hawk е подал съобщение за техническа повреда, поради което се наложило аварийното му кацане. Запитан дали в резултат на този инцидент са спрени полетите на други Black Hawk, намиращи се в Румъния, Константин Спану каза, че в момента „няма информация нито за естеството на този инцидент, нито за мерките, които ще бъдат предприети от американската страна“.

Пътната полиция се е намесила много бързо на място, за да блокира движението и да улесни кацането на хеликоптера на американските ВВС, поясниха властите. „Ако това не се беше случило, можехме да станем свидетели на трагедия“, обясни представител на полицията.

