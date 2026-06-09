Американски хеликоптер се разби край Ормузкия проток

Снимка Булфото, илюстративна

В понеделник боен хеликоптер Apache на армията на САЩ се разби близо до Ормузкия проток, а двамата членове на екипажа му бяха спасени, потвърди президентът на САЩ Доналд Тръмп във вторник, съобщава NYT.

Тръмп добави, че САЩ ще публикуват доклад за инцидента по-късно във вторник.

Не беше ясно веднага дали Apache е бил свален от ирански огън, дали е имал механична повреда или е възникнал друг проблем.

Според NYT, хеликоптери Apache, както и изтребители и дронове, са били използвани от Централното командване на САЩ (CENTCOM) като част от усилията на САЩ за пробив на блокадата на Иран над Ормузкия проток.

В доклада се добавя, че това е първият случай на свален Apache от началото на военните действия между САЩ и Иран през февруари, като Ислямската република твърди, че е свалила 30 дрона MQ-9 Reaper за същия период от време, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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