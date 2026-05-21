Американски медии: Тръмп и Нетаняху са влезли в спор заради стратегията спрямо Иран

Булфото/Ютуб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху са влезли в спор заради стратегията спрямо Иран, пишат американски медии, цитирани от ДПА.

Според вестник "Уолстрийт джърнъл" и сайта "Аксиос" разногласията между Тръмп и Нетаняху се отнасят за преработеното предложение за слагане на край на войната, предаде БТА.

Американските медии твърдят, че президентът на страната е разговарял по телефона с израелския премиер преди два дни.

Нетаняху ще "направи това, което аз искам", е цитиран да казва Тръмп.

Що се отнася до израелския премиер, според "Аксиос" той е бил "дълбоко развълнуван" след разговора, като добавил, че "косата (му) е настръхнанала".

Завчера президентът на САЩ довери, че е бил напът да нареди нови удари по Иран, но в крайна сметка е отложил атаката, защото се водят "сериозни преговори".

Нетаняху, от своя страна, остава скептичен, що се отнася до преговорите, и иска да възобнови войната, която започна заедно с Тръмп в края на февруари, за да отслаби още повече Иран във военен план, се казва в медийните публикации.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!