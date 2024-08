Американски олимпиец показа жалкото състояние на бронзовия си медал за 7 евро

Кадър Х

За разлика от Олимпийските игри в началото на ХХ век, то сега медалите, които спортистите получават, не са от чист благороден метал. В златния има само шест града от 259 злато, а в сребърния - шест от 252 грама. Бронзовият е направен от сплав на калай, цинг и мед, като тежи 455 грама и струва само 7 евро, предаде Спортал.

Бронзовият медалист от САЩ в скейтборда Найджа Хъстън показа потресаващия вид на своето отличие след само седмица от връчването му.

"Носех го известно време, също така го давах за малко на приятели да го носят, след което се оказа, че всъщност качеството му изобщо не е високо", обясни той и показа в социалните мрежи окаяното състояние на медала си. След набралата популярност на снимките му от организаторите на Игрите в Париж са предложили да му предоставят чисто нов медал.

Над 80 американски медалисти поискаха отличията от Рио 2016 да бъдат сменени с нови също само седмици след връчването им на по-предишните олимпийски игри.

No sooner had the dust settled on an earlier post highlighting the fact that there's more gold in a chocolate coin than there is in an Olympic medal, it seems the bronze is even worse. Team USA skateboarder Nyjah Huston revealed his Olympic medal might as well be made from… pic.twitter.com/AyGr2PWZ1p