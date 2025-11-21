Американски разрушител блокира пътя на руски танкер към пристанище във Венецуела

Кадър Уикипедия, DoD photo by U.S. Navy. (Released)

Танкер, превозващ руско гориво, е направил три опита да се приближи до Венецуела. Американски разрушител обаче го е блокирал, съобщава Bloomberg. Самият танкер е под санкции за транспортиране на руски петрол.

„Руски петролен танкер, на който са наложени санкции, се е отказал да продължи по пътя си към Венецуела, след като американски военен кораб е пресякъл маршрута му край бреговете на страната. Това повдига въпроси дали Вашингтон може да се намеси и да ограничи енергийната помощ на Москва за Каракас“, съобщава Bloomberg.

Според Bloomberg, Seahorse е бил на път за Венецуела, за да достави гориво на 13 ноември, когато американският разрушител USS ​​Stockdale се е намесил.

„Съдът е променил курса си, насочвайки се към Куба, докато военният кораб е преминал близо до венецуелските териториални води, насочвайки се към Пуерто Рико.Оттогава Seahorse два пъти се е опитал да се приближи до Венецуела, но е обърнал курса си и двата пъти остава бездействащ в Карибско море“, пише агенцията.

Според Equasis, танкерът под флага на Коморските острови е собственост и се управлява от компании от ОАЕ. Корабът се счита за танкер от сенчестия флот и е обект на санкции от САЩ, ЕС и Обединеното кралство за транспортиране на руски петрол.

Данните за плавателния съд потвърждават, че Seahorse се намира край бреговете на Венецуела. Каракас има и два други санкционирани танкера, New Power и Azure Voyager.

Въпреки собственото си производство на петрол, Венецуела се нуждае от гориво, както и от по-лек суров петрол, за да функционират рафинериите й.

На 16 ноември ударна група от самолетоносачи на ВМС на САЩ, водена от самолетоносача USS Gerald R. Ford, навлезе в Карибско море. Пристигането на групата самолетоносачи отбеляза значително увеличение на американските сили близо до венецуелската граница.

Досега ВМС на САЩ унищожават само лодки, за които се твърди, че превозват наркотици. Каракас обаче подозира, че САЩ подготвят пълномащабно нахлуване.

