Американски разрушител е прехванал иранската ракета към Турция

Кадър Скай

Балистичната ракета, изстреляна от Иран към турското въздушно пространство, е била прехваната от американски разрушител в Средиземно море, който е част от системата за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО. Това съобщиха източници, запознати със случая. Инцидентът се случва на фона на опасения, че конфликтът в Близкия изток може да се разшири извън региона, предаде Стандарт.

Според информацията ракетата е била насочена към въздушното пространство на Турция, след като е преминала над Ирак и Сирия. Тя е била унищожена от елемент на противоракетната система на Алианса, разположен в Източното Средиземноморие.

Смята се, че това е първият случай, при който сили на НАТО прехващат иранска ракета, насочена към въздушното пространство на държава-членка, откакто конфликтът в Близкия изток ескалира през последните дни.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че според него инцидентът не представлява основание за задействане на член 5 от Северноатлантическия договор, който предвижда колективна отбрана при атака срещу съюзник.

Говорителката на НАТО Алисън Харт осъди насочването на ракета към Турция. Тя заяви пред Си Ен Ен, че Алиансът категорично осъжда действията на Иран и остава твърдо ангажиран със защитата на своите съюзници.

Междувременно Турция предприе дипломатическа реакция. Анкара е повикала иранския посланик в Министерството на външните работи, за да изрази официален протест и тревога по повод инцидента, предаде Ройтерс, позовавайки се на турски дипломатически източник.

По-рано Министерството на отбраната на Турция съобщи, че ракетата е била неутрализирана от системата за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО. Турските власти уточниха, че след прехващането фрагмент от ракета-прехващач е паднал в открит район в южната част на страната, без да бъдат нанесени щети или да има пострадали.

Според източници от Алианса през последните години нивото на защита на системите за противоракетна отбрана на НАТО постепенно е било повишавано, включително заради войната в Украйна, и тези мерки ще продължат и след последния инцидент.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!