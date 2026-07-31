Американски самолет кацна в Безмер

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На летище Безмер е кацнал един самолет цистерна от Военновъздушните сили на Съединените американски щати. Това съобщиха от Министерството на отбраната за bTV.

По отношение на средата за сигурност Министерството на отбраната заявява, че компетентните служби извършват ежедневна оценка на обстановката.

"Към момента оценката е, че няма пряка заплаха за страната. Българските и съюзническите сили са предприели всички необходими мерки за гарантиране на сигурността", допълват от МО.

Обяснението на властта

Според министъра на отбраната Димитър Стоянов самолетите цистерни ще са до 8 на брой, а с тях – до 250 военнослужещи.

Премиерът Румен Радев коментира, че американските самолети, които ще бъдат разположени в Безмер, не са предназначени за бойни действия.

„Сега ще има евентуално самолети цистерни на военно летище, където им е мястото, освен това в много по-малко количество. Приехме сериозно думите на Иран, но с нея имаме дългогодишно установени отношения на сътрудничество, взаимно доверие и приятелство, така че държавното им ръководство разбира много добре, че самолетите не са предназначени за бойни действия. Затова не очаквам влошаване на двустранните отношения. Иначе в момента почти в центъра на столицата щяха да стоят 15 американски самолета цистерни“, обясни още министър-председателят.

Реакцията на Иран

Иранският външен министър Абас Арагчи призова България да преразгледа решението си, с което позволява временното разполагане на американски военни самолети във военновъздушната база "Безмер". Това съобщиха иранските държавни медии, цитирани от Ройтерс.

По време на телефонен разговор с външния министър Велислава Петрова-Чамова, Арагчи е заявил, че одобрението на София - САЩ да разположат военни самолети в базата в подкрепа на военни операции, улеснява агресията срещу Иран. По думите на Арагчи ходът е неприемлив и противоречи на традиционно приятелските отношения между двете страни.

"Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток", е уверила Велислава Петрова по време на телефонния разговор с външния министър Абас Арагчи.

Българският външен министър посочи още, че решението на Народното събрание е в съответствие с ангажиментите на България, поети в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество със САЩ, и е прието в съответствие с Конституцията и действащото българско законодателство след официално искане от американската страна. По думите й това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран.

Министър Петрова подчерта, че страната ни последователно апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да създаде условия за постигането на устойчиво споразумение и трайно прекратяване на конфликта.

Редактор "Екип на Петел",

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