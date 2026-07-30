Американски военен самолет кацна на летище Варна

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Военен самолет, забелязан на летище Варна от репортер на NewsNow.bg

Варна – По време на полет на авиокомпания Wizz Air от Барселона до Варна, репортер на NewsNow.bg забеляза необичайна гледка след кацането на самолета.

На перона на летище Варна беше паркиран военен самолет, който по външни белези приличаше на самолет-цистерна за дозареждане във въздуха или друг тип военновъздушна машина.

Наличието на подобен самолет показва, че не само летище София приема военни въздухоплавателни средства. Летище Варна също периодично се използва за кацане, престой или логистична подкрепа на самолети от военната авиация, включително при съвместни учения, операции на НАТО или други специализирани мисии.

Редактор "Екип на Петел",

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