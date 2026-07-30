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Американски военен самолет кацна на летище Варна

30.07.2026 / 15:53 3

Стоп Кадър NewsNow.bg

Военен самолет, забелязан на летище Варна от репортер на NewsNow.bg

Варна – По време на полет на авиокомпания Wizz Air от Барселона до Варна, репортер на NewsNow.bg забеляза необичайна гледка след кацането на самолета.

На перона на летище Варна беше паркиран военен самолет, който по външни белези приличаше на самолет-цистерна за дозареждане във въздуха или друг тип военновъздушна машина.

Наличието на подобен самолет показва, че не само летище София приема военни въздухоплавателни средства. Летище Варна също периодично се използва за кацане, престой или логистична подкрепа на самолети от военната авиация, включително при съвместни учения, операции на НАТО или други специализирани мисии.

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Коментари
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Серж (преди 9 минути)
Рейтинг: 247948 | Одобрение: 50378
Те щом не са го "паркирали" в салоните, пак добре...
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0
село варна (преди 11 минути)
Рейтинг: 37290 | Одобрение: 610
Лека полека ни превземат и без решение на НС. А на паркиралия ще му начислят синя зона вероятно 🛩️
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2134 (преди 17 минути)
Рейтинг: 4673 | Одобрение: 1028
"..На перона на летище Варна беше паркиран военен самолет.." Това сериозно ли го пишете или е някакъв вид майтап  

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