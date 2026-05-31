Американски военни и техника ще се придвижват по пътищата у нас

Снимка Фейсбук, Министерство на отбраната

Военнослужещи и военна техника от въоръжените сили на САЩ ще преминат по републиканската пътна мрежа на 1 и 2 юни 2026 г.

Транспортирането на техника и личен състав от Гърция към Румъния е част от регионалното логистично осигуряване на ротацията на военни формирования, които участват в операцията „Atlantic Resolve" на американските въоръжени сили, съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната, пише novini.bg.

На територията на нашата страна автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция".

„Atlantic Resolve" е инициатива на Сухопътните войски на САЩ в Европа и Африка от 2014 г., която има за цел усилване на способностите за възпиране и отбрана, повишаване готовността на Алианса и подобряване на взаимодействието между силите на САЩ и съюзниците в Източна Европа.

