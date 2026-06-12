Американски военни конвои ще преминат през България на път към учение в Румъния

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Личен състав и военна техника на Въоръжените сили на САЩ ще се придвижват по републиканската пътна мрежа в България днес и утре - 12 и 13 юни, в рамките на трансфер от Гърция към Румъния.

Движението е свързано с участие в международно военно учение, което се провежда на територията на северната ни съседка.

Автоколоните ще преминат транзитно през страната и ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“, които ще следят за безопасното и координирано придвижване на техниката и личния състав, посочва Нова телевизия.

Придвижването е част от регулярни съюзнически учения и ротации на сили в рамките на сътрудничеството между страните членки на НАТО.

Редактор "Екип на Петел",

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