Американски военни конвои ще преминат през България на път към учение в Румъния
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Личен състав и военна техника на Въоръжените сили на САЩ ще се придвижват по републиканската пътна мрежа в България днес и утре - 12 и 13 юни, в рамките на трансфер от Гърция към Румъния.
Движението е свързано с участие в международно военно учение, което се провежда на територията на северната ни съседка.
Автоколоните ще преминат транзитно през страната и ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“, които ще следят за безопасното и координирано придвижване на техниката и личния състав, посочва Нова телевизия.
Придвижването е част от регулярни съюзнически учения и ротации на сили в рамките на сътрудничеството между страните членки на НАТО.
Редактор "Екип на Петел",
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