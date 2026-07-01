Американски военнослужещ е в неизвестност в Арабско море

Снимка уикипедия, PHAN JAMES R. EVANS

Един американски военнослужещ е в неизвестност, а други трима са ранени, но в стабилно състояние, след като хеликоптерът им MH-60S Seahawk е извършил аварийно кацане в Арабско море, предадоха ДПА и Ройтерс, като цитират американските въоръжени сили, според които засега няма данни катастрофата да е причинена от враждебни действия.

"Силите на ВМС на САЩ в региона в момента търсят останалия изчезнал член на екипажа. Причината за инцидента се разследва", се казва в изявление на 5-ти военноморски флот на САЩ. Според него хеликоптерът е бил разположен в региона на борда на самолетоносача "Джордж Буш", съобщи БТА.

Кацанията на хеликоптери във вода могат да бъдат опасни дори за опитни пилоти, като се има предвид склонността на летателните апарати с висок център на тежестта да се преобръщат при контакта с водата, отбелязва Ройтерс.

Американските сили в региона са в състояние на повишена готовност на фона на периодичните стълкновения въпреки примирието между САЩ и Иран.

Редактор "Екип на Петел",

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