Американските самолети напускат летището в София

Булфото

Преди обяд днес излетяха 4 самолети цистерни Boeing KC-135 Stratotanker ВВС на САЩ, които бяха базирани в София в последните месеци, съобщи Агенция "Булфото".

Те са се отправили на северозапад по данни на платформата за проследяване на полети flightradar24.com.

Фактът, че полетите им могат да бъдат проследени свободно, дава основание да се направи предположение, че самолетите отпътуват от София, коментира агенцията.

На 29 май правителството прие решение за удължаване до 30 юни 2026 г. на срока на пребиваване на територията на България на до 15 американски самолета, обслужващ личен състав и оборудване.

Няма положителен отговор до момента за отпадане на визите за българските граждани за САЩ. Съответно България не може да отговори положително на искане за дълъг престой на американските военни самолети цистерни на летището в София и дава отсрочка от един месец да бъдат преместени, обяви премиерът Румен Радев.

Излитане на част от американските самолети цистерни от София

Редактор "Екип на Петел",

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