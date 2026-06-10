Американските самолети се връщат в България

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Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че американските самолети, които бяха на столичното летище не са били за учение, така както се твърдеше по време на управлението на правителството на Андрей Гюров, предаде OFFnews.bg

"Нотата, която е дошла от американската страна, е в продължение на първата нота, която беше получена - където пише, че са за тренировъчни полети. Лично моето мнение е, че са логистично осигуряване на действията на американската армия", коментира в кулоарите на парламента министър Стоянов.

Той добави, че не вижда причини за напрежение. На 7 юни четири от самолетите-цистерни Boeing KC-135 Stratotanker ВВС на САЩ напуснаха софийското летище, но днес министърът на отбраната съобщи, че предстои да се върнат в близките дни:

"Тези 4 самолета ще се върнат в следващите дни и общата бройка на самолетите ще бъде 14. Няма различия между декларираното март месец и сегашното решение на МС - то е продължение на тогавашното решение на правителството."

По думите му винаги има рискове, но пряка заплаха за България няма. "Преди да разпишем отново решението на МС направихме анализ и оценка на ситуацията. Службите също потвърдиха това, което казвам", посочи Димитър Стоянов.

Добави, че това колко време ще останат самолетите на летището в София зависи от МС и от нотата, която евентуално биха изпратили стратегическите ни партньори.

"За съжаление условията, които предлагат останалите летища в страната не бяха удовлетворяващи за американската страна. Първоначално са били 15, после са станали 14. Четирите, които отлетяха ще се върнат. 14 самолети ще бъдат в България до 30 юни", информира по време на заседанието на ресорната комисия по-късно той.

Министърът на отбраната отказа да коментира дали има противоречие в позицията си с ръководството на външното министерство относно предоставянето на военна помощ за Украйна.

Редактор "Екип на Петел",

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