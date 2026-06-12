Американските самолети в София са били част от разговорите за дерогацията на "Лукойл"

Булфото

Американските самолети-цистерни, разположени на летище „Васил Левски“ в София, са били част от разговорите за дерогацията на „Лукойл“.

Това заяви бившият министър на отбраната Атанас Запрянов, пише Накратко.бг.

По думите му темата за удължаването на дерогацията е била свързана с разговорите за разполагането на самолетите на САЩ у нас.

Изявлението поставя нов акцент върху казуса, който предизвика политически спорове още от появата на американските машини на гражданското летище в София.

Самолетите остават до края на юни

Министерският съвет вече удължи до 30 юни 2026 г. срока за пребиваване на до 15 американски самолета, обслужващ личен състав и оборудване.

Правителството посочи, че с решението не се променят характерът, параметрите и условията на вече разрешеното разполагане.

Първоначално кацането на машините беше разрешено при условие, че те няма да участват в бойни мисии.

Допуснато беше и разполагането на обслужващ персонал от САЩ.

Запрянов: Става дума за логистични самолети

Запрянов и преди е заявявал, че американските самолети на летището в София са логистични, а не ударни.

По думите му те не могат да нанасят удари и не са предназначени за участие в бойни действия от българска територия.

Той е обяснявал, че става дума за съюзническа дейност, свързана с тренировки и логистична подкрепа.

Въпреки това присъствието на машините предизвика съмнения и политически атаки заради напрежението около Иран и ролята на САЩ в региона.

Дерогацията за „Лукойл“

Дерогацията за дружествата на „Лукойл“ в България е ключова за работата на рафинерията и за доставките на горива.

Тя позволява извършването на определени транзакции, които иначе биха били засегнати от санкционния режим.

Удължаването на срока беше представено от властите като важно за стабилността на пазара, доставките на суров петрол и работата на рафинерията в Бургас.

Новото твърдение на Запрянов обаче поставя въпроса дали България е получила удължаването като част от по-широк пакет от разговори със САЩ.

Политически чувствителна връзка

Свързването на американските самолети с дерогацията за „Лукойл“ е политически чувствително по няколко причини.

От една страна, правителството досега обясняваше присъствието на самолетите с учения и съюзнически ангажименти.

От друга страна, дерогацията за „Лукойл“ засяга енергийната сигурност, цените на горивата и работата на най-голямата рафинерия на Балканите.

Ако двете теми са били обсъждани заедно, това означава, че България е водила преговори едновременно по отбранителна и енергийна линия.

Остават въпроси

Не е ясно дали твърдението на Запрянов означава формална договорка, политическа размяна или паралелни разговори по две чувствителни теми.

Не е уточнено и дали американската страна е поставяла условия, свързани с разполагането на самолетите.

Отворен остава и въпросът дали службите са проверявали връзката между присъствието на самолетите и евентуални военни операции извън България.

Официалната линия на властите досега е, че машините не участват в бойни мисии и че задачите им са ограничени до съюзнически тренировки и логистика.

Темата се връща в парламента

Казусът вероятно ще предизвика нови въпроси в парламента.

Опозиционни партии вече настояваха за повече яснота около американските самолети на летището в София.

Сега към спора се добавя и темата за дерогацията на „Лукойл“.

Това може да доведе до искания за изслушване на представители на правителството, Министерството на отбраната, енергийното министерство и службите за сигурност.

Редактор "Екип на Петел",

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