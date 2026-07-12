Американските сили са готови да гарантират свободното корабоплаване в Ормузкия проток
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Ормузкият проток е отворен за всички кораби, а американските военни сили са „разположени и подготвени“ да гарантират свободата на корабоплаването, заяви Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) ден след като американските и иранските сили си размениха удари и Иран обяви, че е затворил жизненоважния проток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Междувременно обаче Британската агенция за морски търговски операции към Кралските военноморски сили на Великобритания (UKMTO) запази високата степен на заплаха за корабоплаването в Ормузкия проток.
„Иранските атаки, извършени седем пъти от 12 юни насам, повишиха нивото на заплаха до степен „високо“, което означава висока вероятност от преднамерени враждебни действия в настоящите условия“, се посочва в съобщение на агенцията. „Неотдавнашните потвърдени инциденти сочат, че обстановката в областта на сигурността остава напрегната и изисква изключителна бдителност“, се добавя в съобщението.
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