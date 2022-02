Американският актьор Бен Стилър отдаде почит на руския фигурист Марк Кондратюк за изпълнението му

Кадър Jiyang Chen

Известният американски актьор и филмов продуцент Бен Стилър беше възхитен от представянето на руския фигурист Марк Кондратюк на Олимпиадата.

На страницата си в Twitter американецът отдаде почит на Кондратюк за изпълнението му.

„Уважение към руския фигурист, който се представи под музиката от Исус Христос Суперзвезда“, написа той.

Кондратюк в неделя се представи в свободната програма на отборния турнир по фигурно пързаляне на Олимпийските игри, преди това той представляваше страната в кратката програма.

And respect to the Russian skater who rocked out to the #JesusChristSuperstar program. #Olympics2022