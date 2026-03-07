Американският президент: Куба е готова за сделка
Снимка: Пиксабей
Американският президент Доналд Тръмп каза, че Куба е готова за сделка и преговаря с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио.
Белият дом изрази оптимизъм, че сделката би била лесно постижима. В интервю пред Си Ен Ен в петък Тръмп каза, че „Куба ще падне скоро“.
Американският президент усили натиска си върху Хавана след падането на режима на Николас Мадуро във Венецуела.
Властите в Куба бяха основен купувач на венецуелския петрол.
Под натиска на Вашингтон доставките на горива от съседните страни към Хавана са силно ограничени.
