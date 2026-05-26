Американският президент след рутинния преглед: Всичко се оказа перфектно

Американският президент Доналд Тръмп, който на 14 юни ще навърши 80 години, заяви днес, след като премина рутинен медицински преглед в Националния военномедицински център "Уолтър Рийд" в Бетезда, щата Мериленд, че "всичко се е оказало перфектно", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че Тръмп преминава през медицински преглед в центъра "Уолтър Рийд" за трети път през последните 13 месеца.

Президентът републиканец, който не съобщи повече подробности в кратката си публикация за прегледа в своята социална мрежа Трут Соушъл, често се представя за по-енергичен и в по-добра физическа форма от предшественика си от Демократическата партия Джо Байдън, който миналата година напусна Белия дом на 82-годишна възраст.

В края на мандата на Байдън се породиха множество въпроси около здравословното му състояние и дали то му позволява да изпълнява президентските си задължения.

На направени неотдавна снимки на президента Тръмп се видя, че той има обрив на врата.

Кадрите засилиха и опасенията за здравословното състояние на президента републиканец, след като през юли миналата година се появиха снимки, на които се вижда, че глезените му са подути, а по ръцете му има синини, прикрити с грим.

С встъпването си в длъжност за втори мандат през януари 2025 г. Тръмп стана най-възрастният човек, заемал президентския пост в САЩ.

