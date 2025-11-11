Американският самолетоносач "Джералд Форд" навлезе във водите на Латинска Америка

Кадър Youtube

Американската авионосна ударна група на самолетоносача "Джералд Форд" навлезе във водите на Латинска Америка, предаде Ройтерс, като се позова на представители на правителството на САЩ.

Агенцията определя този ход като драматична ескалация на военното напрежение между САЩ и Венецуела.

Американският президент Доналд Тръмп разпореди разполагането на авионосната група "Джералд Форд" миналия месец. Тогава Тръмп посочи, че към този момент в Карибско море са разположени осем военни кораба, ядрена подводници и изтребители Ф-35, припомня БТА.

Самолетоносачът "Джералд Форд" беше пуснат в експлоатация през 2017 г. Това е най-новият самолетоносач на САЩ и най-големият в света, като екипажът му се състои от над 5000 души.

Пентагонът потвърди информацията за пристигането на авионосната ударна група във водите на Латинска Америка, като посочи, че военните сили ще помогнат за "пресичането на наркотрафика и обезсилването и разбиването на международни престъпни организации".

Венецуелският президент Николас Мадуро многократно заяви, че САЩ струпват свои военни сили в региона, за да го свалят от власт.

През август Вашингтон увеличи до 50 млн. долара паричната награда за информация, която може да доведе до ареста на Мадуро, обвинявайки го във връзки с наркотрафикантите. Венецуелският президент отхвърля тези обвинения.

Американската армия досега е нанесла най-малко 19 удара по плавателни съдове, заподозрени в наркотрафик. В хода на операцията, която обхваща Карибско море и тихоокеанското крайбрежие на Латинска Америка са убити най-малко 76 души.

След като Вашингтон за първи път съобщи, че изпраща "Джералд Форд", Мадуро предупреди, че "милиони мъже и жени с ще се вдигнат на оръжие из цялата страна", ако САЩ предприемат военна интервенция.

Напрежението между САЩ и съседката на Венецуела – Колумбия, също се рязко се изостри през последните седмици.

