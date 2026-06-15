Аморим наследява Алегри начело на Милан
Снимка уикипедия, Agência Lusa
Дългото търсене на нов треньор на Милан приключи, като от клуба окончателно са решили това да бъде Рубен Алморим, съобщават водещите журналисти в Италия.
Първоначалният фаворит за поста беше Андони Ираола, след което се заговори най-вече за Оливер Гласнер, но в крайна сметка бившият наставник на Спортинг (Лисабон) и Манчестър Юнайтед ще бъде наследникът на освободения Масимилиано Алегри начело на “росонерите”, пише Спортал.бг.
Неговият договор ще бъде за 2+1 сезона при годишна заплата от 3,5 млн. евро, допълнена от бонуси при спечелване на трофеи и класиране за Шампионската лига. Така 41-годишният Аморим ще бъде третият португалски специалист, който е назначен за треньор от клубния собственик Джери Кардинале след Пауло Фонсека и Сержио Консейсао, изкарали по един полусезон през 2024/2025.
Междувременно, новият технически директор на миланския гранд ще бъде ръководителят на Айнтрахт (Франкфурт) Маркус Крьоше, който ще подпише тригодишен договор. Очаква се той да вземе със себе си и своята “дясна ръка” Тимо Хардунг, който да бъде назначен като спортен директор - длъжност, която изпълняваше досега и в германския клуб.
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