Анадолската агенция: Тръмп е наредил да се изготвят планове за евентуална инвазия в Гренландия

Кадър Youtube

Президентът Доналд Тръмп е разпоредил на Командването за специални операции на САЩ (JSOC) да подготви планове за евентуална инвазия в Гренландия, съобщава Анадолската агенция. Заповедта е предизвикала остра съпротива сред висшето военно ръководство на САЩ, което я определя като незаконна и лишена от одобрение от Конгреса.

Според изданието инициативата идва от твърдолинейни съветници в Белия дом, водени от заместник-ръководителя на администрацията Стивън Милър, на фона на повишено напрежение след американската военна операция във Венецуела на 3 януари, довела до залавянето на президента Николас Мадуро. Източници твърдят, че тези съветници настояват САЩ да действат бързо, за да „завземат острова, преди Русия или Китай да направят ход“, допълва Бтв.

Според публикацията военните се опитват да насочат президента към по-малко спорни операции – като прихващане на руски „кораби-призраци“ или обсъждане на удари срещу Иран.Идеята е предизвикала тревога в Европа. Датският премиер Мете Фредериксен предупреди, че всяка американска атака срещу Гренландия би означавала „край на НАТО“. Причината - островът е автономен само в рамките на Дания, той не е част от НАТО и член 5 не може да се задейства.

На 6 януари лидерите на Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Обединеното кралство и Дания излязоха със съвместна позиция, че „Гренландия принадлежи на своя народ“ и че само Дания и Гренландия имат право да решават бъдещето ѝ.

Според дипломатически доклади, най-лошият сценарий включва „разпад на НАТО отвътре“. Европейски представители смятат, че твърдолинейните съветници на Тръмп виждат окупацията на Гренландия като начин да принудят европейските съюзници да напуснат алианса, тъй като Конгресът не би позволил официално излизане на САЩ от НАТО.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!