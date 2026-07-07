Анализът на „скуишито“ не откри опасни химикали, детето е изписано от „Пирогов“

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13-годишното дете, което получи втора степен изгаряния след игра с т.н. „скуиши“, вече е изписано от "Пирогов". Това съобщи майката на момичето за bTV, а резултатите от лабораторията, която изследва състава на играчката вече са готови.

В химико-токсикологична лаборатория са направени 4 проби за анализ на същата играчка, която попада върху тялото на детето и се стига до изгарянията. От тях става ясно, че тя е на основата на хидрогел и полизахариди.

"Този гел е напълно безопасен. Той няма как да причини химическо изгаряне. Ако попадне върху кожата може да се залепи и дълго време да не може да се премахне и при висока температура да доведе до изгаряния", казва Христо Манов, който е химик.

В епикризата на детето се вижда, че диагнозата, която е поставена обаче е „химични изгаряния“.

"Опитахме с прикрепен термометър да я оставим на слънце и температурата й се повиши до 50 градуса за 30 мин., което би могло да доведе до термично изгаряне, ако залепне за ръката например. Няма нещо, което да доведе до химично изгаряне, тъй като не сме открили нещо коризивно или увреждащо тъканите, по-скоро говорим за термично изгаряне", казва Христо Манов.

Наша проверка в няколко обекта на същата веригата магазини, откъдето е купена играчката показва, че тези продукти вече не се продават там, но в магазин за детски играчки по Витошка откриваме същата като тази, която доведе до изгаряния при детето. За разлика от нея обаче при тази се вижда задължителната маркировка и цена както в евро, така и в лева. Въпреки това указания на български език – няма.

От КЗП обясниха за bTV, че е извършена проверка в магазина, от който е купена играчката от 13-годишното дете.

"В хода на проверката беше установено, че в търговския обект не са налични и не се предлагат за продажба детски играчки, популярни като „скуишита“. Същевременно е констатирано нарушение на ((чл. 15, ал. 1, предложение първо във връзка с чл. 15, ал. 2 от)) Закона за въвеждане на еврото".

На търговският обект е съставен и връчен акт за нарушението, обясниха още от Комисията за защита на потребителите.

Редактор "Екип на Петел",

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