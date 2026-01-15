Анализатор: Ако Радев участва в изборите, ще избира между ПП-ДБ и Възраждане

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

В рамките на седмица, максимум до 10 дни, а може и по-рано, ще стане ясно дали президентът Румен Радев ще участва в изборите за нов парламент или не. Общо взето точно преди назначаването на служебния кабинет ще стане ясно какъв е отговорът му за партия – „да“ или „не“.

Това коментира пред Нова тв социологът Кольо Колев.

В момента президентът ако се появи на терен, той има два варианта за политически облик. Той може да натисне повече газта на българския Орбан с по-консервативно разбиране, или пък да натисне копчето на антимафията, против задкулисието и т.н. в тази посока. Кой педал ще натисне, ще определи неговия облик на следващото му правителство и бъдещи коалиционни партньори, ако той направи правителство. Но ако натисне педала на български Орбан, естествен партньор ще му е Възраждане, а при другия вариант – ПП-ДБ. Според мен той прави избор между тези две неща и затова в момента повече натиска на антимафията, тъй като такъв е моментът, това поискаха хората на площада, коментира Кристиян Шкварек.

Делян Пеевски ще бъде деинсталиран от българското управление, защото той става токсичен актив за всички партии. Дори и без появата на Радев, той ще бъде деинсталиран, коментира Колев.

В този геополитически момент, когато светът се тресе, ние не трябва да поддържаме този или онзи фланг, а да създаваме мостове с всички, допълни той и подчерта, че в настоящата ситуация най-важно е оцеляването.

