Анализатор: Андрей Гюров ме озадачи, като каза, че не е член на ПП, без никой да го пита

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Новият служебен премиер леко ме озадачи с изявление днес. Андрей Гюров каза, че не е член на „Продължаваме промяната“, без никой да го е питал. За мен беше доста интересно защо го казва. Изглежда като някакво разграничаване от ПП, което особено като минало, е доста странно. Няма нужда от това нещо, но дори и да е вярно фактологично, не го подлагам под съмнение. Предпочитам обаче, независимо от това дали имат политическо минало и дали се опитват нескопосано да се отърват от него, да влязат в служебния кабинет опитни хора, а не хора, които да използват краткия мандат на това служебно управление, за да се научат да си откриват кабинета и къде се намират въобще.

Такова мнение изрази в „Още от деня“ Георги Харизанов от Института за дясна политика.

Не искам да чувам тези, които още отсега казват, че изборите са опорочени. Същите хора, когато се превръщат в управляващи след изборите, започват да се оплакват от липсата на доверие, от срива на доверие, че никой им няма доверие. Чакайте малко. Вие сте подривали доверието в изборите до вчера, а от днес изведнъж вече почвате да твърдите, че няма доверие към вас. Не може и двете да са верни. Изберете си едно от двете, но отсега да се говори, че изборите ще са нечестни, е изключително погрешно. Да се говори пък, че има гаранция, че ще са честни, ако министър Х и игрек е министър на вътрешните работи, също е невярно, допълни политическият анализатор.

