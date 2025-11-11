Анализатор: Българинът обича за губи пари и да чука по бетона

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

По данни на БНБ за 2025 година са се появили 402 нови милионери у нас. Общо милионерите у нас са 2061, като общо те притежават над 4,9 млрд.лв.

Данните не са съвсем коректни. Милионер е този, който притежава над 1 млн. лв. като от парите извадиш всички негови пасивите и стойността на неговия собствен дом. В противен случай милионерите ще са много повече - то два апартамента в София, ако имаш, вече си милионер. Така че според мен милионерите са повече и смятам, че до края на годината ще се увеличат още, а догодина ще станат по-малко заради увеличената данъчна тежест, която налага правителството.

Това коментира пред Нова нюз Георги Захариев, основател на Финансова академия.

Прави ми впечатление, че българите много обичат да губят пари. Смятам така, защото всеки лев, който е вкаран в депозит, вместо да работи за нас, ще бъде изгубен като стойност, тъй като инфлацията ги топи. Макар номинално парите да се увеличават по сметките, стойността им намалява, обясни той.

Според мен преди настъпването на 2026 година голяма част от парите в банките ще бъдат изтеглени и инвестирани или преместени извън България, тъй като в момента българското правителство показва, че няма устойчива данъчна система, т.е. не се знае какво ще се случи догодина с такъв тип промени, каквито се случват в последния момент. Ако инвестираме в активи, това е положително, защото така част от българите ще забогатеят. Изнасянето на парите в чужбина обаче е негативно, защото това означава д а се изнесе капитала навън и той да работи зад граница, а не у нас, коментира той.

Само 7-8% от българите инвестират. Масово се инвестира в недвижими имоти и голямото богатство на българите всъщност са имотите. Когато много хора правят едно и също нещо, може да се окаже, че тази стратегия е правилна, което е голямата ирония, защото това само вдига цените на имотите. Най-добре е човек да дивертифицира своите активи, което означава да има портфейл, който му позволява да постига своите финансови цели. Понякога това са имоти, но тъй като тяхната цена в България вече е неоправдано висока, най-често това могат да бъдат активи като акции, злато, криптовалути, но българите не са отворени за тях. Българинът е консервативен и иска да почука върху бетона и така да усетят, че притежават нещо, коментира той.

За момента бюджета на държавата за следващата година изглежда като бюджета на Жан Виденов 2. Ние тръгваме да се блъскаме към стената с 200 и най-вероятно догодина ще обвиним еврозоната и еврото за това, че публичните финанси затъват и ще стигнат едно дъно. Бизнесът ще излиза от България със сигурност. Това са абсолютно неадекватни мерки на правителството с цел кръпки, коментира той.

